Allianz-Aktie: Nach Ex-Dividende noch ein Kauf?

Die Allianz-Aktie hat in diesen Tagen genau das getan, was Einkommensinvestoren lieben: Die Anteilsscheine des DAX-Versicherers haben ihre Dividende zahlbar gemacht. Am 06.05. ist es soweit und die Aktie der Allianz ist mit dem üblichen Abschlag gehandelt worden.

Für viele Dividendenjäger ist ein solches Event bei einem einmaligen Zahler pro Jahr immer ein zweischneidiges Schwert. Ist die Allianz-Aktie nach diesem Datum noch ein Kauf? Das werden sich vermutlich viele Investoren fragen. Hier daher ein Blick in die Details und auf das, was Foolishe Investoren erwarten können.

Allianz-Aktie: Weniger Momentum nach Ex-Dividende?

Grundsätzlich könnte jedenfalls auch für die Allianz-Aktie gelten, dass das Interesse so mancher Einkommensinvestoren geringer ist. Wie gesagt: vor allem nach der Zahlbarmachung der Dividende. Das könnte dafür sprechen, dass die Anteilsscheine ein wenig korrigieren. Zumindest kurzfristig.

Einen solchen Effekt haben wir zuletzt auch bei der Aktie der Münchener Rück gesehen. Es mag zugegebenermaßen auch andere Gründe geben. Nach dem Dividendenabschlag sind die Anteilsscheine jedoch deutlich korrigiert. Aus einer vorherigen 3,7 %igen Dividendenrendite ist so mittlerweile wieder eine Dividendenrendite von 4,1 % geworden. Ohne Zweifel: In der Theorie könnte das auch die Allianz-Aktie treffen.

Wer mit einer solchen Perspektive investiert, der betrachtet jedoch vor allem eines: die Aktie. Und das impliziert, dass man nicht mit Fokus auf das Unternehmen investiert. Ein Fehler, der Foolishen Investoren nicht passieren sollte. Timing kann schließlich auch gehörig nach hinten losgehen.

Es gibt durchaus Gründe für die Aktie

Selbst nach dem Ex-Dividenden-Datum der Allianz-Aktie gibt es weiterhin Gründe, die für die Anteilsscheine sprechen. Mit Blick auf die fundamentale Bewertung bei einem Aktienkurs von jetzt 211 Euro (06.05.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentale Kennzahlen) sind die Anteilsscheine moderat bis günstig bewertet. Hier ein Blick in die Details.

Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 211 Euro und selbst einem niedrigeren 2020er-Gewinn je Aktie von 16,48 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 12,8. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist jetzt fair bei ca. 1 und die Dividendenrendite läge bei einer erneut konstanten Ausschüttung im kommenden Jahr 2022 bei ca. 4,54 %. Preiswert könnte das durchaus sein.

Vor allem in einer Zeit, in der Value-Aktien möglicherweise vermehrt en vogue sind. Die Allianz-Aktie könnte, wenn der DAX-Versicherer einen operativen Turnaround fortsetzt, jedenfalls noch Raum zum Performen besitzen. Zumindest besteht die absolut solide Option, dass der DAX-Direktversicherer erneut im nächsten Jahr eine konstante Dividende auszahlt. Der Versuch, die Aktie zu timen, könnte daher gerade jetzt beim Wechsel zu Value-Aktien nach hinten losgehen.

Allianz-Aktie: Durchaus attraktiv!

Die Allianz-Aktie ist für mich daher auch nach dem Ex-Dividenden-Datum absolut attraktiv. Fundamental ist die Bewertungslage weit entfernt von teuer. Sollte die Aktie korrigieren, so könnte das die Anteilsscheine sogar noch attraktiver werden lassen.

Wozu daher das Interesse an der Allianz-Aktie verlieren? Mit Blick auf eine potenziell vielleicht noch günstigere Bewertung könnte das Gegenteil genau richtig sein.

