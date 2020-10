Allianz: Anleger flüchten in sichere Anlagen

Aktuell notiert die Aktie der Allianz Gruppe gut 30 Prozent unter ihren Höchstständen aus Anfang dieses Jahres von 232,60 Euro. Dabei hat sich im Bereich von 160,00 Euro ein vielversprechender Boden breitgemacht, der für eine Stabilisierung des Wertpapiers unabdingbar ist. Sollte jedoch die Verlustserie an den Aktienmärkten anhalten und diese Stütze wegfallen, kämen rasch weitere Verluste auf Anleger zu. Naturgemäß würde sich daraus ein frischer Handelsansatz auf Sicht der nächsten Tage auf der Unterseite ergeben. Den entscheidenden Dolchstoß könnte der Allianz eine riesige Klagewelle wegen der Zwangsschließung von Gastronomieunternehmen und den daraus resultierenden Schadensersatzleistungen versetzen.

Boden hält vorerst

Solange jedoch das Niveau von 160,00 Euro auf Wochenschlusskursbasis verteidigt werden kann, stehen die Chancen auf eine Stabilisierung in diesem Bereich vergleichsweise gut. Sollte jedoch das anvisierte Verkaufsszenario einsetzen und die Allianz-Aktie per Wochenschlusskurs unter 159,00 Euro zurücksetzen, kämen weitere Abschläge auf 147,95 Euro rasch ins Spiel. Um hiervon überproportional profitieren zu können, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB8X0E zurückgegriffen werden. Deutliche Entspannung würde sich ab einem Niveau von 170,00 Euro in der Allianz-Aktie durchsetzen können, ein Anstieg an die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 182,00 Euro würde dann möglich.

Allianz (Wochenchart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 163,34 // 168,64 // 170,00 // 173,06 // 177,48 // 181,65 Euro Unterstützungen: 159,64 // 156,30 // 153,50 // 150,00 // 147,95 // 146,84 Euro

Fazit

Für die Short-Idee gelten strenge Eintrittsbedingungen, erst unterhalb von 160,00 Euro dürfte die Aktie in Richtung 147,95 Euro weiter abwärts tendieren und damit eine harmonische dreiwellige Korrekturbewegung vollziehen. Als Anlageinstrument kann hierzu beispielsweise auf das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB8X0E gesetzt werden, dass eine Rendite-Chance von 125 Prozent ermöglicht. Am Ende dürfte der Schein um 2,08 Euro notieren, eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 163,00 Euro vorerst nicht unterschreiten, wodurch sich ein potenzieller Ausstiegskurs von 0,57 Euro im vorgestellten Zertifikat ergibt.

Strategie für fallende Kurse WKN: KB8X0E Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,87 - 0,89 Euro Emittent: Citi Basispreis: 170,9784 Euro Basiswert: Allianz KO-Schwelle: 170,9784 Euro akt. Kurs Basiswert: 162,06 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,08 Euro Hebel: 18,0^ Kurschance: + 125 Prozent Börse Frankfurt

