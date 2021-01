Allianz, E.ON und Telekom: 3 DAX-Aktien mit einem KGV unter 15

Die weltweiten Aktienmärkte steigen immer weiter. Auch der DAX konnte vor Kurzem ein neues Allzeithoch bei über 14.000 Punkten erzielen. Sind deswegen jetzt alle Aktien teuer? Nein! Hier kommen drei günstige DAX-Aktien, die ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter 15 haben.

1. Die Allianz -Aktie

Den Anfang macht die Allianz-Aktie. Der Versicherungskonzern konnte im dritten Quartal 2020 besser als erwartete Ergebnisse präsentieren, da sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Grenzen hielten. Insbesondere der Bereich Lebens- und Krankenversicherung war eine Stütze.

Auf Sicht der ersten neun Monate 2020 lag der operative Gewinn bei 7,8 Mrd. Euro. Die Sonderbelastungen durch die Corona-Pandemie lagen bei 1,3 Mrd. Euro - es wäre ohne COVID-19 also deutlich mehr Gewinn drin gewesen. Davon könnten in den kommenden Jahren die Investoren der Allianz-Aktie profitieren, wenn die Bevölkerung durchgeimpft ist und sich das Leben wieder normalisiert. Das KGV liegt derzeit bei etwas unter 11 (Stand aller Bewertungsangaben: 22. Januar 2021).

2. Die E.ON -Aktie

Auch die E.ON-Aktie wurde von Corona nicht allzu stark getroffen. Klar: Energie wird immer gebraucht. So fiel der bereinigte Gewinn in den ersten neun Monaten 2020 gegenüber dem Vorjahr um 15 % auf 1,1 Mrd. Euro. Insgesamt soll der Jahresüberschuss dieses Jahr 1,5 bis 1,7 Mrd. Euro betragen. E.ON zeigt damit erneut, dass die Lockdowns nur einen geringen Einfluss auf das Geschäft haben.

Aufgrund der soliden Geschäftsaussichten will E.ON außerdem an seiner Dividendenerhöhungspolitik festhalten. Das dürfte den Anlegern schmecken, denn die Dividendenrendite liegt jetzt schon bei rund 5,7 %. Das KGV der E.ON-Aktie beträgt rund 11 und liegt im Rahmen des historischen Durchschnitts.

3. Die Deutsche Telekom -Aktie

Die Deutsche Telekom-Aktie (WKN: 555750) konnte in den ersten neun Monaten 2020 sogar wachsen: Der bereinigte Gewinn des Unternehmens stieg (auch ohne das neuerdings durch Sprint verstärkte US-Geschäft) um solide 3,6 %, was zeigt, dass das Unternehmen unbeeindruckt von der Corona-Krise weiter organisch wachsen kann - und zwar in allen Märkten.

Der US-Markt ist jedoch das, worauf Anleger ihre Aufmerksamkeit richten sollten. Denn T-Mobile US ist der Wachstumsmotor des Konzerns und mit über 160 Mrd. Euro mittlerweile rund doppelt so viel wert wie der Mutterkonzern. Ein Großteil des Werts der Telekom-Aktie speist sich damit allein aus den T-Mobile US-Aktien. Den Rest des Geschäfts in Deutschland und dem Rest Europas gibt es ziemlich günstig dazu. Hier ist 5G ein interessanter Wachstumstreiber, den Anleger im Auge haben sollten.

Das KGV der Deutschen Telekom liegt bei etwa 12 und damit ein gutes Stück unter dem Schnitt der letzten zehn Jahre von 20.

Vorsicht mit dem KGV

Das KGV ist in vielerlei Hinsicht keine perfekte Kennzahl. Es kann durch Einmaleffekte verzerrt sein und der Vergleich von KGVs über mehrere Branchen hinweg ist nicht wirklich hilfreich. Dennoch kann es helfen, gute Aktien zu finden, die derzeit nicht zu teuer gehandelt werden. Das sollte bei den DAX-Aktien Allianz, E.ON und der Telekom der Fall sein.

The post Allianz, E.ON und Telekom: 3 DAX-Aktien mit einem KGV unter 15 appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Christoph Gössel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images