ALLIANZ - Kurzfristig ist die Aktie eingesperrt

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 203,450 € (XETRA)

Nach der v-förmigen Umkehr im Bereich der langfristigen Aufwärtstrendlinie zog die Allianz-Aktie über den Zwischenwiderstand bei 202,45 EUR an und erreichte in der Spitze die Kursbarriere bei 208,35 EUR. Ausbruchsversuche über die Marke scheiterten auch in der letzten Woche und so fiel der Wert insbesondere am Freitag deutlich ab.

Verkaufswelle belastet weiter

Aktuell befindet sich die Allianz-Aktie eingekeilt zwischen der Unterstützung bei 200,65 EUR und einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie. Erst mit einem Anstieg über das Zwischenhoch bei 205,85 EUR wäre die Abwärtsstrecke vom Freitag neutralisiert und damit der nächste Angriff auf 208,35 EUR möglich. Sollte die Aktie diesmal sogar ausbrechen, könnte eine kurze Rally bis 213,85 EUR führen.

Dagegen ist der aktuell wahrscheinlichere Fall, dass der Wert wieder unter 202,45 EUR abtaucht und damit an den Support bei 200,65 EUR fällt. Darunter käme es zur nächsten Verkaufswelle, die bis 194,04 EUR reichen dürfte. Später wäre ein Test der langfristigen Aufwärtstrendlinie bei 189,00 EUR zu erwarten. Hier wird der Wert dann auch mittelfristig und antizyklisch wieder für Investoren und Trader interessant.

Allianz Chartanalyse (Tageschart)

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen.

Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)