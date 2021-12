Allianz plant jährliche Steigerung der Dividende

Europas größter Versicherungskonzern Allianz SE (ISIN: DE0008404005) hat eine Neufassung der Dividendenpolitik beschlossen. Der DAX-Konzern strebt eine Dividende je Aktie an, die zumindest 5 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Diese Regelung gilt bereits für die Dividende für das Geschäftsjahr 2021.

Dabei soll die regelmäßige Ausschüttung wie bisher 50 Prozent des (auf Anteilseigner entfallenden) Jahresüberschusses des Allianz Konzerns betragen, allerdings bereinigt um außergewöhnliche und volatile Elemente. Überschüssiges Kapital soll auf flexible Weise an die Anteilseigner zurückgegeben werden, zum Beispiel über Aktienrückkäufe.

Allianz hatte in diesem Jahr für das Geschäftsjahr 2020 eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 9,60 Euro je Aktie ausgeschüttet. Unter Zugrundelegung des derzeitigen Börsenkurses von 200,30 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 4,79 Prozent.

Der Konzern führt an diesem Freitag seinen Allianz Capital Markets Day als virtuelle Veranstaltung durch. Wie im Rahmen des Kapitalmarkttages mitgeteilt wurde, soll der Gewinn je Aktie im Zeitraum 2022-24 um jährlich 5 bis 7 Prozent zulegen. Dabei wird in dem Zeitraum eine Eigenkapitalrendite von mindestens 13 Prozent angepeilt. Der Umsatz soll bis 2024 auf mehr als 160 Mrd. Euro steigen. Für 2021 wird ein Umsatz von 140 bis 145 Mrd. Euro erwartet.

Die Allianz wurde am 5. Februar 1890 ins Handelsregister am Amtsgericht Berlin eingetragen. 1949 wurde der Unternehmenssitz nach München verlegt. Mit über 150.000 Mitarbeitern werden über 120 Mio. Kunden in über 70 Ländern betreut.

