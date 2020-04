Allianz will an der Dividende festhalten

Europas größter Versicherungskonzern Allianz SE (ISIN: DE0008404005) will auch weiterhin eine Dividende von 9,60 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Der Konzern sei sich darüber bewusst, dass die Dividende für viele der 650.000 Privataktionäre sowie Pensionsfonds und andere institutionelle Investoren ein wichtiger Einkommensbestandteil sei.

Damit wird die Dividende wie geplant um 6,7 Prozent von 9 Euro je Aktie auf 9,60 Euro erhöht. Unter Zugrundelegung des derzeitigen Börsenkurses von 157,04 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 6,11 Prozent. Die Hauptversammlung wird in diesem Jahr zum ursprünglich vorgesehenen Termin am 6. Mai als rein virtuelles Meeting ohne physische Präsenz von Aktionären und Aktionärsvertretern durchgeführt werden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation hat der Vorstand jedoch entschieden, die mit 750 Mio. Euro geplante zweite Tranche des aktuellen Aktienrückkaufprogramms auszusetzen. Der DAX-Konzern wird eine Wiederaufnahme des Programms erwägen, wenn die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie klarer erkennbar sind.

Die Allianz wurde am 5. Februar 1890 ins Handelsregister am Amtsgericht Berlin eingetragen. 1949 wurde der Unternehmenssitz nach München verlegt. Mit über 147.000 Mitarbeitern werden über 100 Mio. Kunden in über 70 Ländern betreut.

Redaktion MyDividends.de