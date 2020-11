ALLIANZ - Zahlen über Erwartungen

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 166,940 € (XETRA)

Allianz hat im dritten Quartal einen Umsatz von 31,4 Mrd. EUR (-6,1 % y/y), ein operatives Ergebnis von 2,91 Mrd. EUR (Prognose: 2,65 Mrd. EUR, VJ: 2,98 Mrd. EUR) und ein Nettoergebnis nach Minderheiten von 2,063 Mrd. EUR (Prognose: 1,616 Mrd. EUR, VJ: 1,947 Mrd. EUR) erzielt. Combined Ratio 94,5 % (Prognose: 95,9 %, VJ: 94,3 %). Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der COVID-19- Pandemie hat der Vorstand der Allianz SE entschieden, das bisher ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm 2020 einzustellen und den noch ausstehenden Teil des Programms in Höhe von 750 Millionen Euro nicht mehr auszuführen.

Quelle: Guidants News

Die Allianz-Aktie wurde im Coronacrash im Februar und März 2020 von einem Mehrjahreshoch bei 232,60 EUR auf ein Tief bei 117,10 EUR abverkauft. In diesem Abverkauf näherte sich die Aktie ihrem Aufwärtstrend seit November 2008 stark an. Sie drehte aber etwas drüber nach oben ab und erholte sich bis 05. Juni an den Widerstand bei 195,80 EUR.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Anschließend lief sie in einem symmetrischen Dreieck seitwärts. Am 21. September erfolgte der Ausbruch nach unten, was einen Rückfall auf 148,60 EUR und damit auf das noch offene Aufwärtsgap vom 18. Mai 2020 auslöste. In den letzten Tagen erholte sich der Wert stark und kletterte an den EMA 50, der aktuell bei 167,05 EUR verläuft.

Im vorbörslichen Handel reagiert die Aktie zunächst trotz fallender Märkte positiv auf diese Zahlen. Sie notiert um 08.27 Uhr bei L&S 1,05 % über dem gestrigen Schlusskurs auf Xetra.

Geht die Erholung weiter?

Die aktuelle Erholung könnte also noch etwas andauern. Allerdings läuft die Allianz-Aktie langsam in einen wichtigen Widerstandsbereich hinein. Nach dem EMA 50 liegt bei 170,12 EUR eine erste weiter Hürde. Die nächste läge bei ca. 175,50 EUR. Diese wäre deutlich wichtiger. An beiden Hürden können allerdings Gewinnmitnahmen einsetzen, die zu einem Rücksetzer in Richtung 160,00 EUR führen könnten. Erst mit einem stabilen Ausbruch über 175,50 EUR würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 184 EUR oder sogar 195,80 EUR eröffnen.

Zusätzlich lesenswert:

DELIVERY HERO - Ausbruch geschafft

Allianz

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)