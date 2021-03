Allurion Technologies kündigt 5-Millionen-Pfunde-Programm zur Feier des Welttages der Fettleibigkeit an

Das Unternehmen vollendet 1-Million-Pfunde-Programm und gibt das Ziel bekannt, bis 2023 weltweit 150.000 Personen zu behandeln und über 5 Millionen Pfunde zu reduzieren

Allurion Technologies, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer, skalierbarer und vertrauenswürdiger Produkte zur Gewichtsabnahme, gab heute zwei bedeutende Meilensteine für sein Allurion-Abnehmprogramm bekannt: den Abschluss des erst im vergangenen Jahr gestarteten 1-Millionen-Pfunde-Programm sowie den Start des 5-Millionen-Pfunde-Programms zur Feier des Welttages der Fettleibigkeit..

Das Allurion™-Programm zur Gewichtsabnahme umfasst den Elipse® Magenballon – das weltweit erste und einzige prozessfreie™ medizinische Gerät zur Gewichtsabnahme – sowie die Allurion® Virtual Care Suite mit Wearables, Telemedizin und KI-gestützter Software, die Patienten und Anbietern Einblicke in Echtzeit bietet. In klinischen Studien führt das Allurion-Programm zu einer Gewichtsreduktion von ca. 15 Kilogramm (30 Pfund) in nur vier Monaten.

„Wir sind erfreut, den Abschluss unseres Eine-Million-Pfunde-Programms bekannt zu geben, insbesondere in einem Jahr, in dem die Corona-Pandemie und die Quarantäne zu einer Gewichtszunahme geführt und die gesundheitlichen Risiken von Fettleibigkeit herausgestellt haben“, so Shantanu Gaur, M.D., Mitbegründer und CEO von Allurion Technologies, Inc. „Am Welttag der Fettleibigkeit feiern wir die Menschen, die wir mit dem Allurion-Programm verändert haben, und stellen uns einer neuen, mutigen Herausforderung für unser Unternehmen für die kommenden Jahre.“

Weltweit sind etwa zwei Milliarden Menschen übergewichtig, und jüngsten Prognosen zufolge wird diese Zahl bis zum Jahr 2030 auf 3 Milliarden ansteigen.1 Nach Angaben des McKinsey Global Institute ist Fettleibigkeit für etwa 5 Prozent aller jährlichen Todesfälle weltweit verantwortlich, und die globalen wirtschaftlichen Auswirkungen belaufen sich auf etwa 2 Billionen US-Dollar pro Jahr oder 2,8 Prozent des globalen BIP – was in etwa den globalen Auswirkungen des Rauchens oder von Waffengewalt, Krieg und Terrorismus entspricht. Umfragen zeigen, dass 76 Prozent der Menschen im Verlauf der Corona-Quarantäne bis zu 16 Pfund (8 Kilogramm) zugenommen haben.2

„Das Allurion-Programm bietet eine bewährte, umfassende Lösung zur Gewichtsabnahme, die weniger invasiv ist als Alternativen“, erklärt Simon Monkhouse FRCS, Consultant Upper GI & Bariatric Surgeon am Surrey & Sussex Healthcare NHS Trust. „Die Tools und Analysen, die den Anbietern zur Verfügung gestellt werden, arbeiten Hand in Hand mit dem Elipse Ballon und ermöglichen es uns, lebensverändernde Ergebnisse bei unseren Patienten zu erzielen und dass wir unseren Anteil dazu beizutragen, Einfluss auf die globale Pandemie der Fettleibigkeit zu nehmen.“

Allurion Technologies hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen dabei zu unterstützen, mithilfe innovativer, skalierbarer, vertrauenswürdiger Produkte zur Gewichtsabnahme ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens, das Allurion-Programm, ist ein Rundumprogramm mit dem Elipse-Ballon, dem weltweit ersten und einzigen schluckbaren Magenballon ohne OP zur Gewichtsabnahme, dem Ernährungs- und Verhaltensänderungsprogramm Allurion Honeymoon von Hunger sowie der Allurion Virtual Care Suite einschließlich der Allurion Connected Scale, der Smartwatch Allurion Health Tracker, der Allurion Mobile App, des Allurion Clinic Dashboard und des Allurion Insights Portal. Erfahren Sie mehr über Allurion online unter www.allurion.com. Allurion und Elipse sind Warenzeichen von Allurion Technologies, Inc. in den USA und in anderen Ländern der Welt.

