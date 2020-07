Alphabet mit neuem Allzeithoch

Trotz der Tatsache, dass die USA aktuell besonders stark unter der Corona-Pandemie zu leiden haben, zeigt sich die Aktie von Alphabet (ehemals Google) weiter fest. So reiht sich der Titel in weitere High-Tech-Unternehmen ein, die in den vergangenen Wochen besonders gefragt waren. Mit Microsoft, Adobe, NVIDIA - um nur einige weitere Beispiele zu nennen, gelang dem Nasdaq 100 bereits schon im Juni ein neues Allzeithoch. Dabei bestätigen Institutionelle Investoren, dass aktuell das Motto gilt "Tech ist in". Entsprechend dürften die High-Tech-Titel auch weiterhin Werte aus anderen Branchen abhängen. Im Falle von Alphabet könnte bis zum Spätsommer sogar die runde Zahl von 2.000 US-Dollar in Angriff genommen werden.

Zum Chart

Der Kursverlauf steckt insgesamt seit 2018 in einer eher seitwärts gerichteten Phase. Wenngleich dabei zwar auch neue Hochs erreicht wurden, präsentierte sich die Region um 1.000 US-Dollar immer wieder als Unterstützungszone. Nun gelang dem Titel aber ein klarer Anstieg auf ein neues Jahres- und gleichzeitig auf ein neues Allzeithoch. Interessanterweise hat sich die Aktie noch im Juni eine kleine Pause gegönnt, so dass aktuell durchaus die Kraft vorhanden sein dürfte, die für einen weiteren Anstieg benötigt wird. Sollte die Nachfrage nach Tech-Aktien dabei weiterhin so groß sein, könnte das Papier in den kommenden Wochen sogar die runde Zahl von 2.000 US-Dollar ins Visier nehmen. Nach unten hin präsentiert sich die nächste Unterstützung bereits bei knapp unter 1.500 US-Dollar. Spätestens mit einem Unterschreiten des letzten Zwischentiefs bei 1.300 US-Dollar würde das aktuell sehr positive Szenario dann klar in den Hintergrund rücken.

Alphabet (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.550 // 1.600 US-Dollar Unterstützungen: 1.490 // 1.460 US-Dollar

Fazit

Mit einem Closed End Turbo Long (WKN KB3470) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Aktienkurs von Alphabet erwarten, überproportional mit einem Hebel von 5,91 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 16,51 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

.

Dieser könnte im Basiswert bei 1.490 US-Dollar platziert werden. Beim Closed End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,90 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 6 zu 1.