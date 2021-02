Altasciences führt Phase-I-Studien für FDA-Zulassung von Vibegron durch

Altasciences freut sich, mit der Durchführung von drei frühklinischen Studien zur kürzlichen FDA-Zulassung von Vibegron beigetragen zu haben. Vibegron ist ein Beta-3-Adrenozeptor(β3)-Agonist zur Behandlung einer überaktiven Blase mit Symptomen von Harndranginkontinenz, Harndrang und Harnhäufigkeit bei Erwachsenen. Die Zulassung wurde am 23. Dezember 2020 von Urovant Sciences bekanntgegeben.

„Wir sind sehr stolz darauf, zur FDA-Zulassung dringend benötigter Medikamente beizutragen, die die Gesundheit und das Wohlergehen von Patienten verbessern“, so Amy Denvir, General Manager der Abteilung für klinische Pharmakologie von Altasciences in Kansas. „Es war ein Vergnügen, mit Urovant Sciences an diesem Programm zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns, sehen zu können, wie unsere Arbeit Früchte trägt.”

Die klinischen Expertenteams von Altasciences stellten klinische Unterstützung für zwei Arzneimittel-Wechselwirkungs-Studien und eine Studie zur Bioverfügbarkeit bereit, die 2018 und 2019 an gesunden Studienteilnehmern durchgeführt wurden. Diese Studien wurden vom Datendienstteam von Altasciences unterstützt, das für die gesamte Datenverwaltung und -meldung für die jeweiligen klinischen Studien verantwortlich zeichnete.

Altasciences ist ein zukunftsorientiertes ein zukunftsorientiertes mittelgroßes Auftragsforschungsunternehmen, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit einem bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische Pharmakologie-Studien einschließlich von Formulierungs-, Herstellungs- und Analysediensten unterstützt.

