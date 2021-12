Altmaier - Habeck kann guter Wirtschafts- und Klimaminister werden

Berlin (Reuters) - Der scheidende Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) traut seinem Nachfolger Robert Habeck von den Grünen ein glückliches Händchen zu.

Habeck sei gut vorbereitet durch seine bisherigen Tätigkeiten, sagte Altmaier am Montag in Berlin. Der Co-Chef der Grünen war früher in Schleswig-Holstein Minister für Energiewende, Landwirtschaft und Umwelt.

Am Mittwoch soll er in seiner neuen Funktion vereidigt werden und in Berlin das Amt von Altmaier übernehmen - im erweiterten Zuschnitt mit der Zuständigkeit für Klimapolitik. "Ich traue Robert Habeck zu, dass er den Herausforderungen dieses Amts gerecht wird", sagte Altmaier. Er könne das Thema Transformation der Wirtschaft prominent vertreten. "Ich drücke ihm jedenfalls alle Daumen."

Habeck wird nicht nur Vize-Kanzler, sondern auch ein aufgewertetes Ministerium leiten, das sich in der großen Koalition oft mit dem Umweltministerium blockiert hat. Altmaier sagte, der neue Zuschnitt sei eine konsequente Weiterentwicklung. So könne Deutschland beim Windenergieausbau schneller vorankommen als bisher.