Altmaier und Vestager - EU verringert technologische Abhängigkeit

Berlin (Reuters) - Bundswirtschaftsminister Peter Altmaier ist optimistisch, dass die Europäische Union trotz der Corona-Krise ihre technologische Abhängigkeit etwa von Ländern wie China verringern kann.

Allein bei der Batterietechnik erwarte er bis Mitte des Jahrzehnts "einige tausend neue Arbeitsplätze" in der EU, sagte Altmaier am Freitag vor einer Videokonferenz der EU-Wirtschaftsminister zum Thema Wettbewerbsfähigkeit. Ähnlich äußerte sich EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Sie verwies darauf, dass es bei medizinischer Schutzausrüstung innerhalb weniger Monate gelungen sei, die Zahl europäischer Anbieter etwa von Schutzmasken von zehn auf 500 zu erhöhen. Altmaier kündigte zudem an, dass die Abwehr unerwünschter Übernahmen deutscher Firmen in technologisch wichtigen Bereichen möglich, aber eine Ausnahme bleiben solle.