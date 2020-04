Altmaier verteidigt Staatshilfen - "Condor hat gute Zukunftsperspektive"

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung schätzt die Perspektiven von Condor positiv ein und will den Ferienflieger deswegen mit Staatshilfen durch die Corona-Krise bringen.

"Das Unternehmen war in normalen Zeiten operativ gesund und profitabel und hat eine gute Zukunftsperspektive", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Montag. Deswegen sei der KfW-Hilfskredit in Höhe von insgesamt 550 Millionen Euro gerechtfertigt.

Vertreter der hessischen Landesregierung ergänzten, Condor sei zwei Mal unverschuldet in eine Krise geraten, zuletzt aber auf einem guten Weg gewesen.