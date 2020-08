Aluminium Future: Stabilisierung auf niedrigem Niveau

Der Aluminium Future markierte bereits im abgelaufenen Jahr seinen Tiefpunkt im langfristigen Abwärtstrend. Seither allerdings konnte das Metall wieder zulegen und versucht sich an einem tragfähigen Boden. Doch die Dynamik lässt klar zu wünschen übrig, entsprechend muss noch viel Zeit zu belastbaren Signalen einkalkuliert werden.

Insgesamt lässt sich ein Abwärtstrend bereits seit 2011 erkennen, zu diesem Zeitpunkt notierte Aluminium noch um 2.500 US-Dollar. Bis Mitte letzten Jahres gaben die Notierungen sukzessive nach und markierten bei 1.110 US-Dollar ihren vorläufigen Tiefpunkt. Seither allerdings kann wieder ein zwischengeschalteter Aufwärtstrend verzeichnet werden, dieser gestaltet sich jedoch vergleichsweise flach, was auf eine Bodenbildungsphase hindeutet. Doch die Aufwärtsdynamik ist nicht besonders hoch ausgeprägt, weshalb noch viel Zeit bis zu größeren Signalen einkalkuliert werden muss.

Wer sich jetzt schon auf der bullischen Seite positionieren möchte, kann dies durchaus über ein Direktinvestment über entsprechende Long-Instrumente tun. Kursgewinne bis in den Bereich der aktuellen Jahreshochs von 1.440 US-Dollar wären dann möglich, spätestens um 1.500 US-Dollar dürften aber wieder Gewinnmitnahmen das Leichtmetall belasten. Um ein mustergültiges Kaufsignal zu etablieren, müssten der langfristige Abwärtstrend sowie das Niveau um 1.500 US-Dollar überwunden werden. In diesem Szenario wären weitere Zugewinne an 1.735 US-Dollar je Tonne vorstellbar.

Abschläge hingegen könnten kurzzeitig in den Bereich von 1.249 US-Dollar abwärts reichen, darunter sogar auf die Aufwärtstrendlinie um 1.190 US-Dollar. Aber erst darunter wird ein Test der Tiefstände aus 2019 bei 1.110 US-Dollar wahrscheinlich. Sollte auch dieses Niveau für keine nachhaltige Stabilisierung sorgen können, könnten sich sogar Abschläge auf rund 1.000 US-Dollar einstellen.

Aluminium Future (Linienchart in USD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.343 // 1.395 // 1.400// 1.440 // 1.500 // 1.580 Unterstützungen: 1.300 // 1.320 // 1.240 // 1.210 // 1.190 // 1.130

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.