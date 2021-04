AMADEUS FIRE - Das Hoch im Visier

AMADEUS FIRE AG - WKN: 509310 - ISIN: DE0005093108 - Kurs: 144,800 € (XETRA)

"Steigt nun die Party bei dieser Aktie?" fragte ich im Februar dieses Jahres und meinte das Papier von Amadeus Fire. Doch die Party lief sehr schleppend an. Es fehlte an Gästen in Form von Käufern, weshalb der Titel noch einmal den Umweg über eine Aufwärtstrendlinie nahm, ehe die Ziele bei 128,60 und 142,20 EUR abgearbeitet wurden. Es folgte ein scharfer Rücksetzer, der in der laufenden Woche erneut im Bereich einer Aufwärtstrendlinie aufgefangen wird.

Heute meldete Amadeus Fire die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2021. Der Personaldienstleister zeigte ein respektables Wachstum. Der Umsatz legte im vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 15 % auf 76,4 Mio. EUR zu. Das Ergebnis je Aktie stieg überproportional und sehr dynamisch um 43,8 % auf 1,38 EUR je Aktie. Organisch und damit ohne Berücksichtigung der erstmals konsolidierten Tochtergesellschaft GFN legte der Umsatz um 6 % und das EBITA um knapp 37 % zu.

Da das erste Quartal 2021 sehr gut lief, rechnen die Verantwortlichen nun damit, die Gesamtjahresprognose übertreffen zu können. Bislang war Amadeus Fire davon ausgegangen, den Vorjahreswert beim EBITA um gut 15 % zu übertreffen. Allerdings will das Unternehmen aufgrund der Unsicherheiten rund um die Coronakrise den Halbjahresbericht abwarten, um die Jahresprognose noch klarer formulieren zu können.

Aus charttechnischer Sicht ist der übergeordnete Aufwärtstrend ungefährdet intakt. Den scharfen Rücksetzer zu Wochenbeginn versuchen die Bullen wieder zu kontern. Über 148 EUR könnte die Zielzone zwischen 159,60 und 162,60 EUR angesteuert werden. Unter 128,60 EUR entstehen dagegen Verkaufssignale in Richtung 118,80 EUR, wo aktuell auch der EMA200 verläuft.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 280,20 336,20 359,70 Ergebnis je Aktie in EUR 3,29 4,73 6,00 Gewinnwachstum 43,77 % 26,85 % KGV 44 31 24 KUV 3,0 2,5 2,3 PEG 0,7 0,9 Dividende je Aktie in EUR 1,55 1,80 2,15 Dividendenrendite 1,07 % 1,24 % 1,48 % *e = erwartet

