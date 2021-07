AMADEUS FIRE - Neues Allzeithoch am Kurszielgebiet

AMADEUS FIRE AG - WKN: 509310 - ISIN: DE0005093108 - Kurs: 164,000 € (XETRA)

Im Februar 2020 wurde mit 162,37 EUR eine enorme Rally mit einem neuen Allzeithoch gekrönt, die Amadeus-Fire-Aktie dann aber wie der Gesamtmarkt vom Coronacrash in die Tiefe gerissen. Jetzt wurde diese Marke am gestrigen Tag erstmals überschritten und damit die Aufholjagd seit März 2020 erfolgreich fortgeführt.

Neues Aufwärtspotenzial generiert

Der steile und dynamische Aufwärtstrend, der insbesondere seit November vorherrscht, hat ein weiteres Projektionsziel bei 166,47 EUR (im Chart in blau). An dieser Stelle könnte der SDAX-Titel also ein temporäres Hoch ausbilden, eine kurze Korrektur einleiten und dabei durchaus bis 155,00 EUR fallen, ohne die Rally zu gefährden.

Wird der Bereich um 167,00 EUR später ebenfalls überwunden, wäre auch der letzte charttechnische Deckel gesprengt und eine Kaufwelle bis 175,00 EUR und darüber mittelfristig sogar schon bis 185,30 EUR möglich.

Aufwärtstrend erst unter 148,20 EUR unterbrochen

Ein Rücksetzer unter 155,00 EUR würde zumindest den Anstieg seit Ende Juni unterbrechen. Ausgehend vom Zwischentief bei 148,20 EUR könnte dann der nächste übergeordnete Anstieg starten. Darunter wäre zum ersten Mal ein etwas bärischeres Signal generiert und eine Korrektur bis zur starken Unterstützungszone bei 140,00 EUR die Folge.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von Amadeus Fire könnte im Bereich von 166,00 EUR jetzt zunächst in eine Seitwärtsphase einschwenken, ehe die starke Rally mittelfristig die Ziele bei 175,00 und 185,30 EUR abarbeiten dürfte.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)