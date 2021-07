AMAZON - Kaufchance?

Die Amazon-Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte dabei am 02. September 2020 auf ein Hoch bei 3.552,25 USD. Anschließend schwenkte der Wert in einer Seitwärtsbewegung zwischen diesem Hoch und einer Unterstützungszone bei 2.888-2.871 USD ein.

Am 06. Juli riss die Aktie ein Aufwärtsgap zwischen 3.511,72 USD und 3.529,00 USD. Anschließend brach sie mit einer langen weißen Kerze aus der Seitwärtsbewegung nach oben aus. Nach einem Allzeithoch bei 3.773,08 USD setzten Gewinnmitnahmen ein.

Die Aktie fiel dabei gestern unter 3552,25 USD zurück und schloss das Gap vom 02. September. Anschließend bildete die Aktie eine kleine bullische Reversalkerze aus.

Jetzt wieder Rally?

Diese Kerze bietet der Amazon-Aktie die erste Chance, die Rally wiederaufzunehmen. Ein mittelfristiger Anstieg gen 4.395 USD erscheint möglich. Zur Bestätigung müsste die Aktie zügig über 3.570 USD ansteigen und damit das gestrige Abwärtsgap schließen.

Sollte die Aktie aber per Tagesschlusskurs unter das gestrige Tagestief bei 3.499,16 USD abfallen, dann könnte die Konsolidierung der letzten Tage in Richtung 3.394 USD oder sogar an den Aufwärtstrend seit Anfang März bei aktuell 3.317,51 USD fortgesetzt werden.

Amazon.com-Aktie

