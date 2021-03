AMAZON - Kommt die große Trendwende?

Amazon .com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 3.095,990 $ (NASDAQ)

Mit dem Erreichen des langfristigen Kursziels bei 3.514 USD und dem neuen Allzeithoch bei 3.552 USD endete bei der Aktie von Amazon im September 2020 ein massiver Aufwärtstrend, der Mitte März bei 1.626 USD seinen Ausgang genommen hatte.

Richtungswechsel bei Amazon: Das Dreieck ist gebrochen

Seither tendierte der Wert in einer sich immer deutlicher abzeichnenden Dreiecksformation seitwärts. An sich ist ein solcher, eine Richtungssuche implizierender Kursverlauf neutral bis bullisch zu werten. Nicht aber, wenn das Dreieck nach unten aufgelöst wird. In so einem Fall kann von einer Trendwende ausgegangen werden. Insbesondere dann, wenn das Dreieck am Ende einer steilen Rally entsteht und nach unten verlassen wird. So geschehen in der letzten Woche, als die Amazon-Aktie im Rahmen des bei 3.434 USD begonnenen Abverkaufs unter die untere Begrenzung der Formation krachte.

Zuletzt wurde ein Rücklauf an diese Trendlinie vollzogen, von der der Kurs nach unten abprallte und auch heute weiter zurücksetzt. Und solange die Amazon-Aktie nicht mit einem Anstieg über 3.200 USD wieder in das Dreieck gefunden hat und nicht auch der Widerstand bei 3.277 USD überschritten wurde, behalten die Bären die Oberhand.

Die letzte, wenn auch geringe Chance, deutliche Verluste abzuwenden, würde sich mit einer Verteidigung der Unterstützung bei 3.019 USD bieten. Darunter wäre aber ein weiteres prozyklisches Verkaufssignal aktiviert.

Verkaufssignal könnte die kommenden Monate bestimmen

Und damit dürfte sich das weitreichende bärische Signal zunächst in einem Abverkauf bis 2.930 USD und darunter bis 2.888 USD äußern. An dieser zentralen Unterstützung wäre mit einem weiteren mehrtägigen Anstieg zu rechnen. Letztlich dürfte diese Marke aber den Bären bzw. der überfälligen Kurskorrektur zum Opfer fallen und eine Abwärtsbewegung bis 2.630 USD führen.

Damit wäre jedoch nur die Hälfte der Rally seit dem März des Vorjahres korrigiert. Im Verhältnis zur jahrelangen Hausse der Aktie wäre damit nur eine Mindestkorrektur vollzogen und der Aufwärtstrend könnte sich direkt wieder fortsetzen. Sollte die 2.630 USD-Marke dagegen in den nächsten Wochen unterschritten werden, läge das nächste wichtige Unterstützungsziel beim alten Rekordhoch bei 2.185 USD.

Amazon Chartanalyse (Tageschart)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)