AMD - Aktienkurs springt nach Zahlen massiv nach oben

AMD gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Das Unternehmen übertraf sowohl beim Gewinn je Aktie als auch beim Umsatz die Erwartungen. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,92 USD je Aktie 16 Cent über den Erwartungen, der Umsatz mit 4,8 Mrd. USD 0,28 Mrd. USD. Die Aktie reagiert darauf mit einem deutlichen Kurssprung. Nach einem Schlusskurs bei 116,78 USD wird die Aktie aktuell bei 129,92 USD getaxt.

Die AMD-Aktie markierte am 30. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 164,46 USD. Danach setzte der Wert zu einer ausführlichen Korrekturbewegung an. Sie fiel dabei unter den Aufwärtstrend seit Mai 2021 und unter das letzte Zwischenhoch bei 122,49 USD. Erst auf der Unterstützung bei 99,23 USD und damit an der oberen Begrenzung der großen Konsolidierungsformation von September 2020 bis Juli 2021 stoppte die Korrektur.

Von dort aus zog der Wert bereits in den letzten Tagen deutlich an. Der heutige Kurssprung führt ihn an den EMA50 und an den gebrochenen Aufwärtstrend ab Mai 2021.

Rally oder Abverkauf?

Gelingt der AMD-Aktie in den nächsten Tagen ein stabiler Ausbruch über den EMA50, dann könnte die Rally der letzten Tage fortgesetzt werden. Ein Anstieg in Richtung des Allzeithochs bei 164,46 USD wäre dann möglich. Sollte der Wert allerdings unter 112,49 USD zurückfallen, würde eine erneute Abwärtsbewegung in Richtung 99,23 USD drohen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)