American Eagle Outfitters meldet 63. Quartalsdividende in Folge

Die amerikanische Bekleidungskette American Eagle Outfitters Inc. (ISIN: US02553E1064, NYSE: AEO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,1375 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Damit bleibt die Dividende unverändert.

Die Ausschüttung erfolgt am 14. Mai 2020 (Record date: 30. April 2020). Dies ist die 63. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, wie der Konzern weiter mitteilte. Die Gesamtdividende auf das Jahr hochgerechnet beträgt 0,55 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 8,62 US-Dollar (Stand: 26. März 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 6,38 Prozent. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 1,31 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,24 Mrd. US-Dollar), wie am 4. März 2020 berichtet wurde. Insgesamt betreibt der Konzern über 1.000 Läden in den USA, Kanada, Mexiko, China und Hong Kong. Das erste Geschäft ist 1977 eröffnet worden. Seit Jahresbeginn weist die Aktie an der Wall Street ein Kursminus von aktuell 41,36 Prozent auf. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 1,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. März 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de