AMERICAN EXPRESS - Ist das ein mittelfristiges Top?

Der langfristige Aufwärtstrend im Chartbild des im Dow Jones Industrial Average gelisteten Finanzkonzerns ist zwar unverändert intakt, im Tageschart sind jedoch nun bereits erste dunkle Wolken auszumachen.

SKS-Umkehr im Tageschart

Im Tageschart der Aktie ist eine so genannte Schulter-Kopf-Schulter Umkehrformation auszumachen. Mit dem Rutsch unter die Nackenlinie der Formation am vergangenen Freitag wurde die Formation komplettiert.

Dementsprechend muss in den kommenden Tagen und Wochen tendenziell eine größere technische Korrektur der kräftigen Rallybewegung eingeplant werden.

Fazit: So lange den Käufern kein Anstieg über 185 USD (rechte Schulter der Formation) gelingt, dominieren in den kommenden Wochen die Abwärtsrisiken in den Bereich 258 bis 161 USD.

American Express Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)