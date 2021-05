American States Water zahlt 340. Quartalsdividende in Folge

Das amerikanische Versorgungsunternehmen American States Water Company (ISIN: US0298991011, NYSE: AWR) wird am 2. Juni 2021 eine vierteljährliche Dividende von 0,335 US-Dollar je Aktie ausschütten. Record day ist der 17. Mai 2021.

Auf das Jahr gerechnet werden 1,34 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Seit 1931 hat der Konzern eine Dividende ausgeschüttet, insgesamt 340 Quartale in Folge. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 79,25 US-Dollar 1,69 Prozent (Stand: 3. Mai 2021). Im Juli 2020 erhöhte American States Water die Dividende das 66. Jahr in Folge auf den aktuellen Betrag.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco ist die Muttergesellschaft von Golden State Water Company und American States Utility Services. Über diese Gesellschaften betreut der Konzern 262.000 Kalifornier mit Dienstleistungen aus dem Wassersektor sowie 24.500 Kunden mit Elektrizität. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der operative Umsatz 124,20 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 112,99 Mio. US-Dollar), wie am 22. Februar berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert an der Wall Street mit 0,33 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,92 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Mai 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de