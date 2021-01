AMGEN - Biotech-Aktie bastelt an mittelfristiger Wende

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 240,525 $ (NASDAQ)

Im November 2020 stellte ich ein bei der Aktie von Amgen ein äußerst aggressives Long-Setup vor. Als Kaufbereich war die Zone um 223 USD genannt worden, da eine Gegenwehr im Bereich des Supports bei 230 USD ausgeblieben war. Für diese antizyklische Vorgehensweise benötigte man die vielzitierten Eier, denn der Biotech-Titel spannte die Anleger eine ganze Weile zwischen den EMAs 50 und 200 und der 220-USD-Marke auf die Folter. Zumindest der Start ins neue Jahr verlief erfreulich. Die Aktie hat inzwischen die EMAs hinter sich lassen können, auch zeigt sich die für die Bullen wichtige Dynamik zur Oberseite.

Im Fokus soll nun das mittelfristige Chartbild stehen. Dabei lassen sich zwei Trigger auf der Oberseite nennen. Zum einen muss der Wert das Zwischenhoch bei 245,84 USD überwinden, um die mehmonatige Korrektur seit dem Allzeithoch bei 264,97 USD zu beenden. Zum anderen dient die aktuell bei rund 250 USD verlaufende Abwärtstrendlinie als Widerstand. Knackt die Biotech-Aktie beide Deckel auf, wäre das Rekordhoch bei 264,97 USD das erste Ziel. Darüber lässt sich mittel- bis langfristig Potenzial bis zu einer deckelnden Trendlinie bei 290 USD und im weiteren Jahresverlauf in Richtung 300 USD ableiten.

Mittelfristige Absicherungen machen Stand jetzt erst unter dem Herbsttief bei 210,33 USD Sinn, könnten aber unter das Tief bei 218,92 USD nachgezogen werden, sollte die Aktie über 245,84 USD ausbrechen. Wer einen prozyklischen Ausbruch zur Oberseite abwarten möchte, kann sich ebenfall an diesen Stopplevels orientieren, sie lägen dann nur weiter entfernt, wodurch die Positionsgröße kleiner ausfallen müsste. Unter 210 USD würde ein mögliches Trendfortsetzungs- im langfristigen Bild in ein Trendwendemuster morphen. In diesem Fall wären sogar Abgaben bis zum Coronatief bei rund 177 USD möglich.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 25,38 26,26 27,32 Ergebnis je Aktie in USD 11,91 14,72 15,96 KGV 20 16 15 Dividende je Aktie in USD 6,40 6,83 7,51 Dividendenrendite 2,66 % 2,84 % 3,12 % *e = erwartet

Amgen-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)