AMGEN - Für Antizykliker einen Blick wert

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 229,855 $ (NASDAQ)

Steigen Aktien dynamisch, also ohne größere Pausen, spricht der Waver auch von Impulsen. Diese haben eine fünfteilige Form, drei Aufwärtsstrecken werden von zwei Konsolidierungen unterbrochen. Bei der Aktie von Amgen sieht man seit dem Tief im Oktober exakt eine solche Bewegung. Die Aktie hat inzwischen auch schon wieder deutlich korrigiert und einen ersten neuralgischen Punkt im Chart erreicht.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren!

Es handelt sich um die Tiefs der potenziellen Welle 4, also der zweiten Konsolidierungswelle des Impulses seit dem Oktobertief vei 230,00 USD. Solche Rückläufe kaufe ich persönlich sehr gerne, das sich in diesen Punkten extrem gute Chance-Risiko-Verhältnisse ergeben. Allerdings deutet die bisherige Tageskerze erst einmal keine ausreichende Gegenwehr der Bullen an.

Driftet die Aktie folglich weiter ab und bleiben bullische Umkehrkerzen aus, könnten antizyklisch ausgerichtete Trader es eine Etage tiefer am 61,8 %-Fibonacci-Retracement bei 223,90 USD versuchen. Diese Marke ist auch deswegen interessant, weil nur etwas darunter, bei 223,08 USD, auch eine Kurslücke im Chart geschlossen wäre. Im Idealfall dreht die Aktie anschließend wieder nach oben und erreicht ein zweites Mal das Hoch bei 245,84 USD. Ein Ausbruch darüber ermöglicht das Schließen einer weiteren Kurslücke, in diesem Fall bei 253,10 USD.

Absicherungen bieten sich unter strategischen Aspekten spätestens unter dem Tief bei 210,33 USD an. Denn wenn diese Marke erreicht bzw. unterschritten wird, ist der Impuls seit Oktober negiert und eine Fortsetzung der Erholung bzw. ein neuer Aufwärtstrend nicht mehr möglich.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 23,36 25,38 26,27 Ergebnis je Aktie in USD 12,88 11,90 14,56 KGV 18 19 16 Dividende je Aktie in USD 5,80 6,40 6,83 Dividendenrendite 2,52 % 2,78 % 2,97 % *e = erwartet

Amgen-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)