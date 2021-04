AMGEN - Goldman Sachs vs. JPMorgan

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 235,310 $ (NASDAQ)

Haben die Analysten bei Amgen denselben Quartalsbericht gelesen? Während JPMorgan davon spricht, dass der Biotech-Konzern die Erwartungen "so deutlich wie lange nicht verfehlt habe" und das Kursziel für die Aktie von 222 auf 215 USD zusammenstreicht, hebt Analyst Terence Flynn das Ziel von 281 auf 290 USD an. Der Bericht sei zwar hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das neue Kursziel erfolge aber aus aktualisierten Jahresschätzungen. Diese scheint Flynn folglich angehoben zu haben und das nach diesem schlechten Jahresstart.

Im Detail berichtete Amgen für das erste Quartal 2021 über einen Umsatz von 5,9 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 3,70 USD. Beides lag deutlich unter dem Marktkonsens. So hatten Experten im Schnitt mit Erlösen von 6,25 Mrd. USD und einem Ergebnis von 4,05 USD je Aktie gerechnet. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum bedeutete dies einen Rückgang von 4 % beim Umsatz und 10 % beim Ergebnis. Dennoch hält das Management an der Jahresprognose von Erlösen zwischen 25,8 und 26,6 Mrd. USD und einem Ergebnis zwischen 16 und 17 USD je Aktie fest.

Das im März vorgestellte Long-Setup für den Biotech-Titel lief zunächst gut an. Nun hat aber das Eventrisiko voll zugeschlagen. Per Downgap rauscht die Aktie heute wieder unter die Marke von 245,84 USD. Der jüngste Anstieg wurde damit zu 61,8 % korrigiert. Bleibt nun eine Stabilisierung aus, drohen weitere Abgaben in Richtung der wichtigen Supportmarke bei 220 USD. Damit würden die Jahrestiefs wieder näherrücken.

Freundlichere Signale gibt es dagegen erst, wenn die Range der vergangenen Monate mit Kursen über 261 USD aufgehebelt wird. Dann wäre das Hoch beiu 276,69 USD erreichbar, ehe sich die Aktie in Richtung 300 USD aufmachen könnte. Aktuell spricht das Momentum für die Bären.

USA meets Elliott-Wellen-Analyse: Profitieren auch Sie ab sofort von André Tiedjes legendären Rally- und Crash-Ansagen. Jetzt US Index Day Trader abonnieren!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 25,42 26,46 27,34 Ergebnis je Aktie in USD 12,31 13,02 15,06 KGV 19 18 16 Dividende je Aktie in USD 6,40 7,04 7,53 Dividendenrendite 2,70 % 2,97 % 3,18 % *e = erwartet

Amgen-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)