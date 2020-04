Amgen steigert Umsatz überraschend deutlich - Jahresprognose bleibt

THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen hat im ersten Quartal dank neuer Medikamente überraschend. viel Umsatz gemacht. Die Erlöse seien zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Thousand Oaks mit. Experten hatten hingegen mit 200 Millionen US-Dollar weniger gerechnet. Der Gewinn sank hingegen unter dem Strich um 8 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar.

Anders als viele andere Unternehmen hält Amgen in der Corona-Krise an seinen Jahresprognose fest. So soll der Umsatz weiter bei 25 bis 25,6 Milliarden Euro liegen.Der Gewinn soll je Aktie bei 14,85 bis 11,45 Dollar liegen.

Anleger zeigten sich zuletzt entspannt. Im nachbörslichen Handel legte der Aktienkurs von Amgen um 0,33 Prozent zu./he