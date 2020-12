AMS - Die Bullen arbeiten am Kaufsignal

ams AG - WKN: A118Z8 - ISIN: AT0000A18XM4 - Kurs: 24,500 Fr (VTX)

Über die Aktie des Spezialisten für Sensorlösungen, AMS, berichtete ich zuletzt Anfang November. Das Unternehmen hatte damals zum ersten Mal nach der Übernahme von Osram kombinierte Zahlen vorgelegt. Den Artikel mit sämtlichen fundamentalen Informationen können Sie hier noch einmal nachlesen.

Aus charttechnischer Sicht bestand bis dato kein Handlungsbedarf. Die Aktie korrigierte unter dem Widerstand bei 23,82 CHF seitwärts. Heute ändert sich die Lage aber deutlich.

Nach einigen Tagen der Seitwärtskonsolidierung unter der Hürde bei 23,82 CHF geben die Bullen Gas und schaffen auf Intraday-Basis den Ausbruch über die Barriere bei 23,82 CHF. Der Weg für die Käufer ist nun frei in Richtung eines Gaps aus dem ersten Quartal bei 28,43 CHF. Mittelfristig sind sogar Gewinne in Richtung der Abrisskante bei 37,46 CHF vorstellbar, sollte sich das von Analysten prognostizierte starke Wachstum im kommenden Jahr einstellen. Der Bruch dieses Kurslevels Ende Februar 2020 löste einen regelrechten Sell-off bei der Aktier aus. Aktuell rechnen Experten im Jahr 2021 mit einem Umsatz von 6,45 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 1,60 USD. Daraus errechnet sich ein KUV von 1,2 und ein KGV von 17.

Absicherungen bieten sich mittelfristig unter der Unterstützungszone zwischen 18,60 und 18,02 CHF an. Kurzfristtrader können sich am letzten lokalen Zwischentief bei 21,17 CHF orientieren. Das Ausbruchslevel bei 23,82 CHF dient von jetzt an als Unterstützung.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 2,09 4,05 6,45 Ergebnis je Aktie in USD 2,72 -0,41 1,60 Gewinnwachstum - - KGV 10 - 17 KUV 3,6 1,8 1,2 PEG 0,6 neg. *e = erwartet

