ANALOG DEVICES - Der Ausbruch muss gelingen

Die Aktie des Halbleiterwertes Analog Devices befindet sich in einer langfristigen Rally. Im November 2021 markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 191,95 USD. Anschließend setzte eine starke Korrektur ein, welche die Aktie beinahe auf die Unterstützungszone zwischen 142,25 USD und 140,38 USD führte. Sie fiel auf ein Tief bei 143,81 USD.

Dort setzte in der letzten Woche eine starke Gegenbewegung ein. Es kam sogar zu einem Wochenschlusskurs minimal oberhalb des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch und dem EMA 50 (Wochenbasis). In dieser Woche legt der Aktienkurs weiter zu, aber nur leicht. Aktuell notiert der Wert minimal oberhalb der Widerstandszone zwischen 162,98 USD und 164,40 USD.

Rally möglich?

Bestätigt sich der Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 162,98 und 164,40 USD, dann könnte es zu einer weiteren Rally in der Aktie von Analog Devices kommen. Ein mögliches Ziel läge dann bei ca. 191,95 USD. Die Aktie könnte also an das Allzeithoch ansteigen.

Sollte der Ausbruch aber misslingen, dann würde sehr schnell die Gefahr einer großen Topbildung aufkommen. Denn dann könnte die Bewegung ab Januar 2021 als potenzielle SKS-Topformation angesehen werden. Die leicht steigende Nackenlinie läge dann bei ca. 144 USD. Erst mit einem Bruch dieser Nackenlinie wäre dann auch die SKS vollendet. Aber zu einem Test dieser Linie sollte es im Falle eines missglückten Ausbruchs kommen.

Fazit: Die Aktie von Analog Devices arbeitet gerade daran, ein Kaufsignal auszubilden. Dieses könnte einige Wochen tragen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)