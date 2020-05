ANALYSE/Berenberg: Hohes Wachstumspotenzial macht Teamviewer kaufenswert

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg sieht den Softwarespezialisten Teamviewer als einen Gewinner der Corona-Krise und rechnet mittelfristig mit kräftigem Wachstum. Entsprechend nahm Analyst Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Aktie mit "Buy" in seine Bewertung auf und setzte ein Kursziel von 50 Euro. Damit sieht er nach dem aktuellen Kursanstieg von 4 Prozent an diesem Donnerstag noch ein Zuwachspotenzial von 12,5 Prozent für die erst im September 2019 an die Börse gegangene Göppinger Aktie.

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Krise seien Investoren auf das Thema PC-Fernzugriff aufmerksam geworden, da Konzerne rund um die Welt ihre Belegschaft ins Home Office geschickt hätten, führte Froberg aus. "Teamviewer profitiert von der wachsenden Neigung zu externen Arbeitsplätzen, denn seine Schnittstellen-Software bietet einfache, kosteneffiziente und funktionsreiche Lösungen, um aus der Ferne auf so gut wie jedes Gerät zugreifen zu können."

Bis 2023 dürfte sich der gesamte von Teamviewer adressierbare Markt auf 30 Milliarden Euro ausweiten, schrieb er. Der Trend hin in Richtung räumliche Unabhängigkeit und externe Arbeitsplätze stütze dies, während Teamviewer selbst zugleich ein führender Anbieter von Verbindungs-Software sei. Zudem biete das Unternehmen spezifische Anwendungen etwa für den Bereich Internet der Dinge (IoT), über Teamviewer Tensor, die cloudbasierte Plattform für Konnektivität, oder auch Teamviewer Pilot für den Fernsupport jenseits des Bildschirms, etwa über die Smartphone-Kamera.

Froberg verwies auch darauf, dass das Unternehmen selbst bereits mitgeteilt habe, dass es im ersten Quartal - verglichen mit dem Vorjahr - einen Anstieg der Billings - in Rechnung gestellte Einnahmen - um 60 Prozent erwarte. Mit Blick auf die Jahre 2019 bis 2022 werden solche Billings seines Erachtens im Schnitt um jährlich 32 Prozent zulegen. Die bereinigte Ebitda-Marge, die die operative Profitabilität wiedergibt, erwartet der Analyst bis 2022 um 200 Basispunkte höher auf 58 Prozent. Entsprechend dürfte die Ertragskraft bis 2022 in einen kumulierten freien Barmittelzufluss von etwa 800 Millionen Euro münden. Dies alles mache die Aktie zu einem "verlockenden Investment".

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./ck/men/he

Analysierendes Institut Berenberg.

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben