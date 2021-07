ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Dic Asset auf 19,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dic Asset von 18,50 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gesamtjahresausblick des auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Konzerns erscheine sehr konservativ, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt sei das Unternehmen für das zweite Halbjahr gut gerüstet./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2021 / 05:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX