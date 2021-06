ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Fashionette mit 'Buy' - Ziel 60 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von Fashionette bei einem Kursziel von 60 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Online-Händler für Mode-Accessoires biete signifikantes Wachstumspotenzial, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Montag vorliegenden Studie. Bis 2024 rechnet sie mit einem Umsatzplus von im Schnitt 41 Prozent pro Jahr./ajx/ag

