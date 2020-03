ANALYSE-FLASH: Commerzbank senkt Adva auf 'Reduce' - Ziel 4,30 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat Adva von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 6,25 auf 4,30 Euro gesenkt. Analyst Stephan Klepp passte seine Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an zunehmende Belastungen durch die Corona-Krise an. Er geht davon aus, dass der Telekommunikationsausrüster seine Jahresziele aufgeben wird. Der Gegenwind sei in diesen nicht ausreichend berücksichtigt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 16:06 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / 06:44 / CEST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX