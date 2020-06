ANALYSE-FLASH: Commerzbank senkt Kion auf 'Hold' - Ziel hoch auf 60 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat Kion nach der zuletzt deutlichen Kurssteigerung von "Buy" auf "Hold" abgestuft mit einem von 55 auf 60 Euro angehobenen Kursziel. Nach wie vor sehe er den Staplerhersteller als einen strukturellen Gewinner, nicht zuletzt aufgrund der Ausrichtung auf Lagerhaus-Automation durch die Marke Dematic, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das Segment Industrial Trucks & Services (ITS) dürfte aber noch etwas länger Kopfschmerzen bereiten als am Markt erhofft./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2020

