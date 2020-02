ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt K+S auf 'Underperform' - Ziel 7 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat K+S von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 7 Euro gesenkt. Wegen niedriger Kalipreise und vergleichsweise hoher Produktionskosten dürfte der Düngerkonzern bis 2024 einen negativen Barmittelfluss (Free Cashflow) aufweisen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vom Unternehmen angedachten Teilverkäufe einzelner Konzernteile und der geplante Schuldenabbau erschienen in diesem Umfeld schwierig. Die Wahrscheinlichkeit einer Kapitalerhöhung nehme hingegen zu./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 05:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

