ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Er bevorzuge Aktien von Unternehmen mit einem höheren Anteil an strukturellem Wachstum, einem gewissen Grad an Preisgestaltungsmacht und solche, die ausreichend Barmittel erwirtschafteten, um stabile oder gar steigende Dividenden zahlen, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Transportbranche. Zu diesem zählt er auch das Papier des deutschen Logistikkonzerns, das eines seiner "Top Picks" ist./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2020 / 13:10 / GMT

