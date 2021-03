ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für PVA Tepla AG auf 31 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für PVA Tepla AG von 18 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Halbleiterknappheit habe mittlerweile auf die Hersteller von Produktionsanlagen für die Wafer-Fertigung durchgeschlagen, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Montag vorliegenden Studie. PVA Tepla habe hohe Kapitalausgaben von Kunden in Aussicht gestellt. Das gelte nicht nur für die langjährigen Kunden aus Europa, sondern auch für solche aus China./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / 06:10 / GMT

