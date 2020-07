ANALYSE-FLASH: Goldman hebt JPMorgan auf 'Buy' und Ziel auf 116 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Goldman Sachs hat JPMorgan nach erfreulichem Verlauf der Berichtssaison im US-Bankensektor von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 116 US-Dollar angehoben. JPMorgan sei gut positioniert, um die Erträge kurzfristig zu verteidigen und die Dividende in den kommenden Quartal stabil zu halten, schrieb Analyst Richard Ramsden in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obendrein glaubt er daran, dass die Investmentbank nach dem Jahr 2020 unter den großen US-Instituten die für Aktionäre die höchste durchschnittliche Rendite (ROTCE) abwerfen wird./tih/bek

