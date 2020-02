ANALYSE-FLASH: Goldman lässt A.P. Moller-Maersk auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10200 dänischen Kronen belassen. Positiv hob Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Free Cashflow des Reedereikonzerns hervor. Der Ausblick sei angesichts der Coronavirus-Epidemie vorsichtig./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

