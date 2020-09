ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Deutsche Wohnen auf 'Sell' - Ziel 37,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Wohnen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Nach ihrer deutlich überdurchschnittlichen Kursentwicklung seien die Papiere mit Blick auf die Rendite des Unternehmens inzwischen teuer, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur Immobilienbranche. Zudem gebe es weiterhin regulatorische Risiken in Berlin. Sein Kursziel hob er aber von 35,30 auf 37,20 Euro an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2020 / 17:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX