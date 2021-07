ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Ziel für ABB auf 37 Franken - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für ABB vor Zahlen zum zweiten Quartal von 35 auf 37 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern dürfte stark abgeschnitten haben, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus gebe es viele Optionen wie etwa die Einführung dezentraler Entscheidungsstrukturen, mit denen das Unternehmen aus seinem Portfolio weitere Werte schöpfen könne, um so das Margenwachstum voranzutreiben./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 12:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / 02:17 / GMT