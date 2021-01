ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Ziel 3800 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon nach einem Gespräch mit einem Logistikexperten auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 US-Dollar belassen. Der Online-Händler dürfte seine Logistikkapazitäten in einem bisher unbekannten Tempo weiter ausbauen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft mit online bestellten Lebensmitteln dürfte nach der Corona-Pandemie einen deutlich größeren Umfang haben als bisher. Zudem dürfte es nur noch zwölf Monate bis zur Ausweitung des Angebots von Lieferungen dauern, die noch am Bestelltag zugestellt würden./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 18:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2021 / 00:00 / ET

