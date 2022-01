ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Softwarekonzerns sei gut ausgefallen, wenn auch nicht großartig, schrieb Analyst Brent Thill in einer ersten Reaktion am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2022 / 16:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2022 / 16:38 / ET

