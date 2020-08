ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 45 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 38 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Kerstens erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zur Containerschifffahrt seine Prognosen aufgrund zuletzt stärker als erwartet gestiegener Frachtraten. Angesichts der voraussichtlich ungünstigeren Marktbedingungen im zweiten Halbjahr hält der Experte aber an seinem negativen Votum für Hapag-Lloyd fest./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 14:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2020 / 19:00 / ET

