ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Traton auf 30 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Traton nach einer Investorenveranstaltung von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management der Volkswagen-Lkw-Tochter habe zuversichtliche und ermutigende Aussagen zum operativen Umfeld, zur China-Strategie und zur Kapitalstruktur gemacht, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Traton könnte sein Eigenkapital um 1,5 Milliarden Euro erhöhen und damit den Streubesitzanteil auf rund 20 Prozent steigern./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 20:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2021 / 20:04 / ET

