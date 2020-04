ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Twitter auf 26 Dollar - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Twitter Inc vor Zahlen von 24 auf 26 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz eines voraussichtlichen Nutzerrekords dürfte der Umsatz beim Kurznachrichtendienst im ersten Halbjahr prozentual zweistellig sinken, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund sei eine geringere Nachfrage nach bestimmten Werbeangeboten. Damit könnte Twitter deutlich schlechter abschneiden als erwartet. Da sich die Aktie bisher noch nicht sonderlich von ihren jüngsten Tiefständen erholt habe, sei sie auch für das zweite Quartal relativ abgesichert./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 20:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / 21:00 / ET

