ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Autostore mit 'Buy' - Ziel 50 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Bewertung der Papiere des Roboterherstellers Autostore bei einem Kursziel von 50 norwegischen Kronen mit "Buy" aufgenommen. Die Norweger wirbelten die Warenlagerautomatisierung mit ihrer Lösung durcheinander, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht eine einzigartige Anlagestory aus hohem Wachstum, hoher Profitabilität und hohem Barmittelzufluss - und das, obwohl das Unternehmen noch am Anfang seiner Entwicklung stehe./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2021 / 14:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2021 / 19:05 / ET