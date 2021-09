ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Siemens Healthineers mit 'Hold' - Ziel 53 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat Siemens Healthineers mit "Hold" und einem Kursziel von 53 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Medizintechnikkonzerns sei ein langfristig qualitatives Investment, lobte Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei das Papier in Erwartung steigender Jahresziele bereits recht hoch bewertet./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 08:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 19:05 / ET

