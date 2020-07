ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 365 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat Apple nach chinesischen Marktdaten für den Monat Juni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Der Absatz von Mobilfunkgeräten in China sei den nunmehr zweiten Monat in Folge rückläufig gewesen, nach allerdings einer kräftigen Erholung in den zwei Monaten zuvor, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schwäche im Juni dürfte aber für jene Investoren einen Dämpfer bedeuten, die eine V-förmige Erholung der Konsumentenausgaben erwarteten. Einen Lichtblick sehe er jedoch mit Blick auf den Absatz von 5G-fähigen Handys, da hier die Dynamik weiter stark sei./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2020 / 08:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2020 / 08:57 / BST