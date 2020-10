ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Telefonica-Deutschland-Ziel auf 3,60 Euro - 'OW'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,50 auf 3,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngste Kursschwäche biete Anlegern nun eine hochattraktive Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht für das Mobilfunk-Unternehmen in den kommenden Monaten einige positive Kurstreiber./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 20:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2020 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX