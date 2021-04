ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Kering auf 675 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering von 640 auf 675 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe für das erste Quartal von einer besser als erwarteten Umsatzentwicklung berichtet, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aufmerksamkeit habe ganz auf der Kernmarke Gucci gelegen, die in Bewegung komme. Mit einem guten Lauf habe die Aktie zuletzt kursmäßig aufgeholt, sie sehe aber auf dem aktuellen Niveau noch mehr Potenzial./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 21:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2021 / 00:15 / BST